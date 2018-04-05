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В Госдуме поддержали законопроект о введении пожизненного лишения свободы за педофилию

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, предусматривающий введение наказания за педофилию в виде пожизненного лишения свободы.

В Госдуме поддержали законопроект о введении пожизненного лишения свободы за педофилию


4 апреля члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовали депутатам принять документ о пожизненном заключении за педофилию в первом чтении.

Следует отметить, что законопроект, предлагающий приостановить сроки давности преступлений, которые связаны с сексуальным насилием относительно детей в возрасте до 14 лет, во главе с вице-спикером Ириной Яровой подготовила межфракционная рабочая группа депутатов.

Напомним, Ирина Яровая ранее уже объясняла, для чего необходимо ввести новый закон. Согласно предоставленной ею информации, в 2017 году сексуальному насилию подверглись примерно 1800 детей, которым не исполнилось еще 10 лет. Эта цифра составляет 40% от общего числа детей, потерпевших насильственные действия сексуального характера.
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Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 00:00
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