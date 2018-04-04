Здоровье курильщика на диете подвержено большим страданиям, чем некурящего
В процессе новых исследований и наблюдений за курильщиками, а также за теми, кто не подвержен вредной привычке, ученые пришли к заключению, что организм курящего на диете страдает больше, нежели некурящего. Вредные вещества, попадающие в организм курильщика с едким дымом, приводят к плохому самочувствию из-за сокращения потребления ежедневной нормы калорий.
Исследователи выяснили, что заядлому курильщику необходимо больше энергии для жизнедеятельности. Часть энергии расходуется на противодействие токсинам, поступающим с никотином, другая часть требуется для переработки пищи. Однако даже в том случае, если курящий человек сведет к минимуму курение во время диеты, его самочувствие не улучшится в силу недостатка полезных веществ.
Ученые также выяснили, что курильщики сильнее испытывают чувство голода, которое увеличивается с недостатком полезных веществ. Специалисты не советуют подверженным вредной привычке садиться на диету и в то же время бросить курить. Вредная привычка заставляет человека потреблять около 2,02 калории на грамм еды, в то время как организм некурящего требует всего 1,79 калории. Таким образом, диета в первом случае не принесет никаких результатов.
Исследователи выяснили, что заядлому курильщику необходимо больше энергии для жизнедеятельности. Часть энергии расходуется на противодействие токсинам, поступающим с никотином, другая часть требуется для переработки пищи. Однако даже в том случае, если курящий человек сведет к минимуму курение во время диеты, его самочувствие не улучшится в силу недостатка полезных веществ.
Ученые также выяснили, что курильщики сильнее испытывают чувство голода, которое увеличивается с недостатком полезных веществ. Специалисты не советуют подверженным вредной привычке садиться на диету и в то же время бросить курить. Вредная привычка заставляет человека потреблять около 2,02 калории на грамм еды, в то время как организм некурящего требует всего 1,79 калории. Таким образом, диета в первом случае не принесет никаких результатов.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:50