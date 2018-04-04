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Здоровье курильщика на диете подвержено большим страданиям, чем некурящего

В процессе новых исследований и наблюдений за курильщиками, а также за теми, кто не подвержен вредной привычке, ученые пришли к заключению, что организм курящего на диете страдает больше, нежели некурящего. Вредные вещества, попадающие в организм курильщика с едким дымом, приводят к плохому самочувствию из-за сокращения потребления ежедневной нормы калорий.

Здоровье курильщика на диете подвержено большим страданиям, чем некурящего


Исследователи выяснили, что заядлому курильщику необходимо больше энергии для жизнедеятельности. Часть энергии расходуется на противодействие токсинам, поступающим с никотином, другая часть требуется для переработки пищи. Однако даже в том случае, если курящий человек сведет к минимуму курение во время диеты, его самочувствие не улучшится в силу недостатка полезных веществ.

Ученые также выяснили, что курильщики сильнее испытывают чувство голода, которое увеличивается с недостатком полезных веществ. Специалисты не советуют подверженным вредной привычке садиться на диету и в то же время бросить курить. Вредная привычка заставляет человека потреблять около 2,02 калории на грамм еды, в то время как организм некурящего требует всего 1,79 калории. Таким образом, диета в первом случае не принесет никаких результатов.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:50
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