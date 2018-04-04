Здоровье курильщика на диете подвержено большим страданиям, чем некурящего

Исследователи выяснили, что заядлому курильщику необходимо больше энергии для жизнедеятельности. Часть энергии расходуется на противодействие токсинам, поступающим с никотином, другая часть требуется для переработки пищи. Однако даже в том случае, если курящий человек сведет к минимуму курение во время диеты, его самочувствие не улучшится в силу недостатка полезных веществ.Ученые также выяснили, что курильщики сильнее испытывают чувство голода, которое увеличивается с недостатком полезных веществ. Специалисты не советуют подверженным вредной привычке садиться на диету и в то же время бросить курить. Вредная привычка заставляет человека потреблять около 2,02 калории на грамм еды, в то время как организм некурящего требует всего 1,79 калории. Таким образом, диета в первом случае не принесет никаких результатов.