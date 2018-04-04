В Ярославле будет центр пересадки костного мозга

Вчера губернатор Дмитрий Миронов на встрече в областной клинической больнице обсуждал с ее сотрудниками тему о ее дальнейшем развитии. Одним из пунктов обсуждения был вопрос о создании на базе больницы центра трансплантации костного мозга.В городе уже были операции такого рода. Для будущего центра уже есть и опыт успешных операций, и грамотный персонал. Сотрудниками больницы уже разрабатывается дорожная карта по созданию центра. Но без помощи власти не обойтись: необходимо современное дополнительное оборудование, строго разработанная система взаимодействия со станцией переливания крови.По заверениям губернатора, они со своей стороны сделают все, что бы в областном центре можно было проводить трансплантацию костного мозга на высоком уровне.Пока же пациентов, которым необходима такая операция, везут в Москву.