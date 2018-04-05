В Екатеринбурге госпитализировали ребёнка после нападения собаки

Пресс-служба ведомства в публикации отметила, что инцидент зафиксирован 3 апреля в Екатеринбурге возле одного из домов, находящихся по улице Куйбышева. По предварительным данным, собака, сорвавшаяся с поводка, бросилась на пятилетнюю девочку, которая находилась неподалеку от неё. Ребёнка сразу же госпитализировали. После необходимой медицинской помощи её отпустили домой. Сообщается, что по этому инциденту уже начата проверка.Полицейскими была найдена хозяйка собаки. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что 19-летняя девушка, выгуливая свою собаку, не смогла удержать животное на поводку. Сейчас все участники происшествия опрашиваются сотрудниками СКР.