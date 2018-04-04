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В Москве установили пасхальное яйцо высотой 8 метров

К открытию фестиваля «Пасхальный дар» в Москве у становили 8-метровое пасхальное яйцо.
В Москве установили пасхальное яйцо высотой 8 метров


В Камергерском переулке российской столицы установили пасхальное яйцо высотой 8 метров. Его размещение было приурочено к открытию фестиваля «Пасхальный дар». Данный арт-объект украшает Москву третий год подряд. Ранее яйцо также устанавливали в этом же месте.

Согласно информации полученной в столичном оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», яйцо будет демонтировано ночью с 15 на 16 апреля.

Кроме того, в преддверии фестиваля Москву украсили пасхальными деревьями, которые имеют высоту 3,5 метров. На них вместо листвы расположены сотни разукрашенных пасхальных яиц. Также на улицах столицы разметили множество композиций из живых растений.

Длиться фестиваль «Пасхальный дар» будет с 7 по 15 апреля на 38 московских площадках. В честь праздника будет испечено более 3,5 млн кексов и куличей.

Во время Пасхи Москву будут украшать примерно полторы сотни арт-объектов, среди которых празднично оформленные деревья, яйца и статуи кроликов.
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Общество
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:15
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