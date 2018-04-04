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Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги Орловой

«На перо» скандального блогера Лены Миро, популярной своими критическими опусами в адрес представителей отечественного шоу-бизнеса, попала ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова.

Миро решила пройтись по внешности певицы и телеведущей, которая злоупотребляет косметическими и процедурами, но при этом заявляет о своей «натуральности».

Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги Орловой

Блогер опубликовала несколько фото Ольги Орловой, которые подтверждают «гипотезу» о многочисленных уколах красоты.

«Посмотрите на лицо Ольги. Там же живого места нет. Обколота вусмерть. Однако в интервью Орлова заводит унылую песню про «все натуральное». Орлова с ее раздутыми губами и скулами – ходячая антиреклама пластической хирургии», - заявила Лена.

Миро в своем блоге подняла риторический вопрос: почему отечественные звезды не признаются в косметических процедурах, добиваясь идеальной внешности.

Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги Орловой

По мнению Лены Миро, «подкалывать лицо», так же нормально как чистить зубы или посещать гинеколога, тогда как наши представительницы бомонда «шепелявят раздутыми от филеров губами», утверждая, что они натуральные.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:03
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