Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги Орловой

Миро решила пройтись по внешности певицы и телеведущей, которая злоупотребляет косметическими и процедурами, но при этом заявляет о своей «натуральности».Блогер опубликовала несколько фото Ольги Орловой, которые подтверждают «гипотезу» о многочисленных уколах красоты., - заявила Лена.Миро в своем блоге подняла риторический вопрос: почему отечественные звезды не признаются в косметических процедурах, добиваясь идеальной внешности.По мнению Лены Миро, «подкалывать лицо», так же нормально как чистить зубы или посещать гинеколога, тогда как наши представительницы бомонда «шепелявят раздутыми от филеров губами», утверждая, что они натуральные.