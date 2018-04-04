Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin

В качестве дисплея применена 15,6-дюймовая панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Частота обновления кадров достигает отметки в 144 Гц. В основе «железа» лежит 6-ядерный процессор Core i7-8750H, который работает на частоте 2,2-4,2 ГГц. Архитектура поддерживает работу модуля оперативной памяти DDR4-2666 с максимальным объемом в 32 Гб.За обработку графики могут отвечать дискретная видеокарта GeForce GTX 1070 или GeForce GTX 1060. Каждая обладает собственной памятью. В первом случае это GDDR5 8 Гб, а во втором - GDDR5 6 Гб. Для хранения данных используется модуль типа М.2.Стоит также выделить наличие портов USB 3.1 Gen2 Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI и Mini-DisplayPort. Для беспроводной связи можно будет использовать Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. Клавиатура оснащена подсветкой.Для программных операций установлена операционная система Windows 10 Home.