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В Красноярском кардиоцентре прооперировали новорожденного с редким пороком сердца

Сложнейшую операцию в Красноярском кардиоцентре провели новорожденному малышу, у которого выявили порок сердца. Теперь у ребенка, родившегося весом 2800 граммов, появился шанс на жизнь.

В Красноярском кардиоцентре прооперировали новорожденного с редким пороком сердца


Новорожденной девочке провели сложнейшую гибридную операцию в красноярском Кардиологическом центре. Девочка появилась на свет с редким заболеванием сердца – аномалией Эбштейна. Редкое заболевание сердца, которое усугубляется особым развитием порока. Операцию провели две бригады хирургов. Специалисты использовали самые современные приемы открытой и эндоваскулярной хирургии. Состояние маленькой пациентки после операции стабилизировалось, теперь у нее появился шанс на полноценную жизнь.

Медики пояснили, что аномалия Эбштейна – редкий порок сердца. Как правило, такие детки доживают до зрелого возраста. Однако не в этом случае. Заболевание сердца девочки специалисты обнаружили еще внутриутробно, поэтому только родившуюся малышку отправили из перинатального центра в кардиологический.

Главврач Кардиологического Центра Валерий Сакович подчеркивает, что детская гибридная кардиохирургия – показатель высочайшего уровня медицинского учреждения, а также профессионализма хирургов.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:50
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