В Красноярском кардиоцентре прооперировали новорожденного с редким пороком сердца

Новорожденной девочке провели сложнейшую гибридную операцию в красноярском Кардиологическом центре. Девочка появилась на свет с редким заболеванием сердца – аномалией Эбштейна. Редкое заболевание сердца, которое усугубляется особым развитием порока. Операцию провели две бригады хирургов. Специалисты использовали самые современные приемы открытой и эндоваскулярной хирургии. Состояние маленькой пациентки после операции стабилизировалось, теперь у нее появился шанс на полноценную жизнь.Медики пояснили, что аномалия Эбштейна – редкий порок сердца. Как правило, такие детки доживают до зрелого возраста. Однако не в этом случае. Заболевание сердца девочки специалисты обнаружили еще внутриутробно, поэтому только родившуюся малышку отправили из перинатального центра в кардиологический.Главврач Кардиологического Центра Валерий Сакович подчеркивает, что детская гибридная кардиохирургия – показатель высочайшего уровня медицинского учреждения, а также профессионализма хирургов.