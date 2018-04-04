Зрители считают, что за славой Ольги Бузовой стоит «пятая колонна»

При этом зрители понимают мотивы всех поступков и побуждений Ольги Бузовой, жестко запрограммированной на успех и сенсацию в любой сфере.Сама Ольга на фоне своей популярности выглядит «абсолютно бесчувственным» и «бескрайне самовлюбленным роботом»., - пишет пользователь Татьяна Марчева.Но при этом поклонница «Дома-2» отмечает, что Ольга Бузова сродни «врагам и предателям страны, в которой живут». Но женщина надеется, что многие зрители понимают, что за спиной знаменитости стоят «кукловоды и благодетели».