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В Дубае задержана россиянка, которая искусала лицо полицейского

В ОАЭ задержали россиянку, которая вначале устроила драку, а потом напала на женщину, работавшую в правоохранительных органах, после чего головой пробила стекло полицейского автомобиля.

В Дубае задержана россиянка, которая искусала лицо полицейского


Инцидент с участием туристки из России случился ещё в феврале. Полиция прибыла по вызову в гостиницу, находившуюся в районе Найфа Дейры, где две нетрезвые дамы, перед входом в строение устроили драку. Одна из них, двадцатичетырёхлетняя гражданка России, при аресте оказала сопротивление. Девушка сначала нанесла удар ногой женщине полицейской, после чего вцепилась ей в лицо, при этом начала кусать. Когда патрульным всё же удалось затолкать дебоширку в автомобиль, она начала биться об стекло головой, в итоге разбила его.

Гражданка РФ обвиняется в избиении полицейских, нанесении повреждений полицейскому автомобилю и употреблении алкоголя. Подсудимая признала, что под влиянием алкоголя напала на полицейских, но отрицает что кусалась.
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:50
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