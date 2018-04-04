В Дубае задержана россиянка, которая искусала лицо полицейского

Инцидент с участием туристки из России случился ещё в феврале. Полиция прибыла по вызову в гостиницу, находившуюся в районе Найфа Дейры, где две нетрезвые дамы, перед входом в строение устроили драку. Одна из них, двадцатичетырёхлетняя гражданка России, при аресте оказала сопротивление. Девушка сначала нанесла удар ногой женщине полицейской, после чего вцепилась ей в лицо, при этом начала кусать. Когда патрульным всё же удалось затолкать дебоширку в автомобиль, она начала биться об стекло головой, в итоге разбила его.Гражданка РФ обвиняется в избиении полицейских, нанесении повреждений полицейскому автомобилю и употреблении алкоголя. Подсудимая признала, что под влиянием алкоголя напала на полицейских, но отрицает что кусалась.