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Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с известной Памелой Андерсон

Поклонники Виктории Лопыревой в Instagram сравнили её с известной актрисой «Спасателей Малибу» Памелой Андерсон. Также некоторые предположили, что модель чересчур перестаралась с фотошопом на новой фотографии.

Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с известной Памелой Андерсон

Виктория Лопырева уже давно замечена пользователями сети в использовании разного рода фоторедакторов для ретуши собственных снимков, но на этот раз модель перестаралась. В микроблоге знаменитости появился новый снимок, на котором та позирует перед камерой в сдельном ярко-красном купальнике, стоя в воде.

Преданные поклонники тут же стали писать в комментариях, что не узнали своего кумира, приняв Викторию Лопыреву за Памелу Андерсон, известную после своей роли в сериале «Спасатели Малибу».

Как позже оказалось, такие «чудеса» фотошопа пришлись по вкусу не всем подписчикам модели. Фолловеры обратили внимание на то, что фигура знаменитости, а именно талия, выглядит чересчур тонкой на фото, а вода в океане, в котором якобы и стоит Лопырева, смотрится, как элемент совершенно другого снимка.

Пользователи Сети часто делают модели замечания по поводу неестественности её фотографий, но самой Лопыревой, видимо, нет до этого абсолютно никакого дела. На каждом новом снимке модель меняется до неузнаваемости.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:43
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