На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4

Размеры часов Gear S4 останутся такими же, как и у третьей модели. В качестве матрицы используют Super AMOLED-модуль, который позволит видеть четкую картинку даже в условиях яркого дневного света. Корпус устройства сможет защитить аппаратное обеспечение от ударов, воды и грязи. Таким образом, пользователь будет иметь возможность купаться с девайсом на глубине до 50 метров.Стоит ожидать появления нового процессора, аккумулятора и сенсора, который занимается анализом сердечного ритма. Операционная система останется той же самой - Tizen OS. Помимо этого разработчики обновят калькуляторы шагов и высоты.Презентация Samsung Gear S4 состоится в начале сентября текущего года.