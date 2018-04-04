На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4
Компания Samsung готовит к презентации новые смарт-часы Gear S4. Отмечается, что новинка получит некоторые обновления функционала, но в целом концепция останется той же, что была у Gear S3. Главной особенностью нового девайса будет дисплей со встроенным датчиком сканирования подушечки пальца.
Размеры часов Gear S4 останутся такими же, как и у третьей модели. В качестве матрицы используют Super AMOLED-модуль, который позволит видеть четкую картинку даже в условиях яркого дневного света. Корпус устройства сможет защитить аппаратное обеспечение от ударов, воды и грязи. Таким образом, пользователь будет иметь возможность купаться с девайсом на глубине до 50 метров.
Стоит ожидать появления нового процессора, аккумулятора и сенсора, который занимается анализом сердечного ритма. Операционная система останется той же самой - Tizen OS. Помимо этого разработчики обновят калькуляторы шагов и высоты.
Презентация Samsung Gear S4 состоится в начале сентября текущего года.
Размеры часов Gear S4 останутся такими же, как и у третьей модели. В качестве матрицы используют Super AMOLED-модуль, который позволит видеть четкую картинку даже в условиях яркого дневного света. Корпус устройства сможет защитить аппаратное обеспечение от ударов, воды и грязи. Таким образом, пользователь будет иметь возможность купаться с девайсом на глубине до 50 метров.
Стоит ожидать появления нового процессора, аккумулятора и сенсора, который занимается анализом сердечного ритма. Операционная система останется той же самой - Tizen OS. Помимо этого разработчики обновят калькуляторы шагов и высоты.
Презентация Samsung Gear S4 состоится в начале сентября текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:40