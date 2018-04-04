В Ставрополе закроют ТЦ "Космос" и "Москва"

Специальная проверка выявила в Ставрополе нарушения требований пожарной безопасности сразу в двух крупных торгово-развлекательных центрах. ТЦ "Москва" и "Космос" не имеют огнетушителей, а также табличек, указывающих на эвакуационный выход. Кроме того, члены комиссии обнаружили, что дверей для эвакуации посетителей были заблокированы.Два крупных ТЦ Ставрополя смогут возобновить свою работу после устранения всех недочётов. Комиссия постановила закрыть торговые площадки до 12 апреля. Судебное заседание по рассмотрению гражданских исков по этому делу состоится 12 апреля.