АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о разводе

Анна Седокова опубликовала в Instagram фото без бюстгальтера, под которым разместила свои размышления о разводе и семейной жизни.
Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о разводе


Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова в личном аккаунте Instagram поделилась своими размышлениями на тему развода звездных супругов Ченнинга Татума и Дженны Дуан. Разместила певица их под снимком, на котором позирует без бюстгальтера в платье со шнуровкой на груди.

Седокову потрясла новость о разводе пары после десятка лет совместной жизни. Это заставило певицу задуматься о силе любви и причинах разводов.

Анну интересует, могут ли быть вместе люди до конца. Исходя из происходящего в современном мире, артистка предположила, что пары бабушек и дедушек, которые вместе, сложились недавно, а не в их юности.

Седокова не может поверить в то, что супруги Татум и Дуан на фоне негатива от развода смогли с юмором написать с Сети: «Всем спасибо, мы свободны».
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 22:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего
Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin
В Красноярском кардиоцентре прооперировали
На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4
Заядлые курильщики рискуют потерять слух
В Ставрополе закроют ТЦ "Космос" и "Москва"
Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о
Acer представила мощный игровой ноутбук Nitro 5
Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове
Dongfeng показал тизер нового молодежного
Нюша дискриминирует своих фанатов
В США выявили за год более 220 случаев
Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»
MSI представила линейку игровых ноутбуков GT Titan
Папа Римский Франциск на своем папамобиле
В Дубае задержана россиянка, которая искусала
Дети Галкина и Пугачевой получили гражданство
Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны
Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье
Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных
Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном
Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в
В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего»
РБК представил рейтинг наиболее востребованных в
Учёные создадут письменность для турецкого "языка
Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле
Британцы представили алгоритм для предсказания
Учёные: У шмелей существует чёткое разделение
Colorful представила компактную материнскую плату
В Токио появились вагоны метро, украшенные
Просмотреть все новости