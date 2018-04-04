Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о разводе

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова в личном аккаунте Instagram поделилась своими размышлениями на тему развода звездных супругов Ченнинга Татума и Дженны Дуан. Разместила певица их под снимком, на котором позирует без бюстгальтера в платье со шнуровкой на груди.Седокову потрясла новость о разводе пары после десятка лет совместной жизни. Это заставило певицу задуматься о силе любви и причинах разводов.Анну интересует, могут ли быть вместе люди до конца. Исходя из происходящего в современном мире, артистка предположила, что пары бабушек и дедушек, которые вместе, сложились недавно, а не в их юности.Седокова не может поверить в то, что супруги Татум и Дуан на фоне негатива от развода смогли с юмором написать с Сети: «Всем спасибо, мы свободны».