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Финалистка «Битвы экстрасенсов» утверждает, что для участия в проекте не нужны деньги

Финалистка 18 сезона «Битвы экстрасенсов» отрицает то, что для участия в проекте нужны деньги. Соня Егорова настоятельно рекомендует тем, кто не знает, как там на самом деле всё происходит, не распускать слухи зря.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» утверждает, что для участия в проекте не нужны деньги

Соня Егорова попала в «Битву экстрасенсов» в июне прошлого года. Тогда девушка, как она сама признаётся, очень волновалась и нервничала. Ещё больше страха добавляли постоянные разговоры друзей и знакомых о том ,что ей это не нужно, ведь там всё равно всё «за деньги». На некоторое время экстрасенс и сама поверила в то, что ей вряд ли удастся пройти отбор, но её счастью не было предела, когда в телефонной трубке услышала фразу «Вы прошли».

Сейчас Егорова наблюдает за тем, сколько грязи и пустых слухов появилось на просторах Сети в связи со стартом кастинга в 19 сезон «Битвы экстрасенсов». Ведьма из Москвы не понимает, почему люди, которые никогда не бывали за кулисами этого проекта и даже близко не знакомы с условиями шоу, так уверенно твердят, что на программе всё куплено и без денег туда не попадёшь.

Финалистка 18 сезона «Битвы экстрасенсов» считает, что каждый человек со сверхспособностями, который уверен в своих силах, а также хочет показать их всей стране, просто обязан сделать этот шаг и прийти на отбор.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:28
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