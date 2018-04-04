Финалистка «Битвы экстрасенсов» утверждает, что для участия в проекте не нужны деньги

Соня Егорова попала в «Битву экстрасенсов» в июне прошлого года. Тогда девушка, как она сама признаётся, очень волновалась и нервничала. Ещё больше страха добавляли постоянные разговоры друзей и знакомых о том ,что ей это не нужно, ведь там всё равно всё «за деньги». На некоторое время экстрасенс и сама поверила в то, что ей вряд ли удастся пройти отбор, но её счастью не было предела, когда в телефонной трубке услышала фразу «Вы прошли».Сейчас Егорова наблюдает за тем, сколько грязи и пустых слухов появилось на просторах Сети в связи со стартом кастинга в 19 сезон «Битвы экстрасенсов». Ведьма из Москвы не понимает, почему люди, которые никогда не бывали за кулисами этого проекта и даже близко не знакомы с условиями шоу, так уверенно твердят, что на программе всё куплено и без денег туда не попадёшь.Финалистка 18 сезона «Битвы экстрасенсов» считает, что каждый человек со сверхспособностями, который уверен в своих силах, а также хочет показать их всей стране, просто обязан сделать этот шаг и прийти на отбор.