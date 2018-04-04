Acer представила мощный игровой ноутбук Nitro 5
Специально для любителей компьютерных игр компания Acer собирается выпустить портативный компьютер Nitro 5, который оснащен процессорами Core i7 и Core i7+, при этом последний рассчитан на использование вместе с модулем памяти Intel Optane.
Известно, что новинка получила дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. За показ четкой картинки будет отвечать дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. В качестве временной памяти будет использоваться модуль DDR4, максимальный объем которого может достигать 32 Гб. Что касается накопителя данных, то здесь пользователь имеет право выбрать между жестким диском и твердотельным модулем NVMe PCIe с объемом 512 Гб.
Для подключения внешних устройств используются порты USB Type-C и HDMI 2.0. Для беспроводной связи имеется модем Intel Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac. Также стоит выделить наличие Gigabit Ethernet, клавиатуры с подсветкой и операционной системы Windows 10.
Стоимость Acer Nitro 5 составляет 750 долларов.
Известно, что новинка получила дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. За показ четкой картинки будет отвечать дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. В качестве временной памяти будет использоваться модуль DDR4, максимальный объем которого может достигать 32 Гб. Что касается накопителя данных, то здесь пользователь имеет право выбрать между жестким диском и твердотельным модулем NVMe PCIe с объемом 512 Гб.
Для подключения внешних устройств используются порты USB Type-C и HDMI 2.0. Для беспроводной связи имеется модем Intel Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac. Также стоит выделить наличие Gigabit Ethernet, клавиатуры с подсветкой и операционной системы Windows 10.
Стоимость Acer Nitro 5 составляет 750 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00