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Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове эвакуировали из-за короткого замыкания

В ТЦ "Триумф Молл" в Саратове произошло короткое замыкание в серверной магазина электроники. Из помещения были спешно эвакуированы 200 посетителей, пострадавших нет.

Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове эвакуировали из-за короткого замыкания


Пожарная тревога, сработавшая в саратовском ТЦ "Триумф Молл" не была учебной. По предварительным данным, на втором этаже здания в серверной магазина электроники произошло короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. На возникшее задымление сразу же сработала сигнализация. К месту происшествия были направлены 12 пожарных расчётов.

Из ТЦ "Триумф Молл" были эвакуированы 200 посетителей и сотрудников, пострадавших нет. Власти города намерены держать ситуацию в торговом центре под своим контролем. На данный момент возле места происшествия проводятся оперативные работы. Спасатели принимают все меры, чтобы обеспечить посетителям безопасность.
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Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:50
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