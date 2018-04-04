Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове эвакуировали из-за короткого замыкания

Пожарная тревога, сработавшая в саратовском ТЦ "Триумф Молл" не была учебной. По предварительным данным, на втором этаже здания в серверной магазина электроники произошло короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 0,5 кв.м. На возникшее задымление сразу же сработала сигнализация. К месту происшествия были направлены 12 пожарных расчётов.Из ТЦ "Триумф Молл" были эвакуированы 200 посетителей и сотрудников, пострадавших нет. Власти города намерены держать ситуацию в торговом центре под своим контролем. На данный момент возле места происшествия проводятся оперативные работы. Спасатели принимают все меры, чтобы обеспечить посетителям безопасность.