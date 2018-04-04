АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Dongfeng показал тизер нового молодежного кроссовера

В автоконцерне Dongfeng готовят к презентации компактный кроссовер, который выведут на рынок до конца текущего года, где новинка будет реализовываться под брендом Fengguang. Накануне в сети опубликовали официальные тизеры нового автомобиля.

Dongfeng показал тизер нового молодежного кроссовера


Производители позиционируют новую модель в качестве спортивного кроссовера для молодёжной аудитории. Автомобиль оснащён стильной головной оптикой со светодиодами и кузовом с обтекаемыми формами. Сзади у паркетника имеются оригинальные фонари, соединённые между собой.

В моторную гамму нового кроссовера входит турбированный агрегат объёмом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и 1,8-литровый атмосферный двигатель производительностью 139 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена механическая коробка передач на 5 ступеней или вариатор CVT. Привод только передний.

Представят молодёжный кроссовер на автосалоне в Пекине 25 апреля.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего
Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin
В Красноярском кардиоцентре прооперировали
На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4
Заядлые курильщики рискуют потерять слух
В Ставрополе закроют ТЦ "Космос" и "Москва"
Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о
Acer представила мощный игровой ноутбук Nitro 5
Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове
Dongfeng показал тизер нового молодежного
Нюша дискриминирует своих фанатов
В США выявили за год более 220 случаев
Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»
MSI представила линейку игровых ноутбуков GT Titan
Папа Римский Франциск на своем папамобиле
В Дубае задержана россиянка, которая искусала
Дети Галкина и Пугачевой получили гражданство
Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны
Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье
Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных
Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном
Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в
В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего»
РБК представил рейтинг наиболее востребованных в
Учёные создадут письменность для турецкого "языка
Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле
Британцы представили алгоритм для предсказания
Учёные: У шмелей существует чёткое разделение
Colorful представила компактную материнскую плату
В Токио появились вагоны метро, украшенные
Просмотреть все новости