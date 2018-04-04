Dongfeng показал тизер нового молодежного кроссовера

Производители позиционируют новую модель в качестве спортивного кроссовера для молодёжной аудитории. Автомобиль оснащён стильной головной оптикой со светодиодами и кузовом с обтекаемыми формами. Сзади у паркетника имеются оригинальные фонари, соединённые между собой.В моторную гамму нового кроссовера входит турбированный агрегат объёмом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и 1,8-литровый атмосферный двигатель производительностью 139 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена механическая коробка передач на 5 ступеней или вариатор CVT. Привод только передний.Представят молодёжный кроссовер на автосалоне в Пекине 25 апреля.