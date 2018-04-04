В США выявили за год более 220 случаев суперинфекций

Специалисты из Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC) подготовили доклад, в котором сообщают о том, что за 2017 год в США было выявлено более 220 случаев новой суперинфекции, вызванные бактериями, которые устойчивы к основной массе известных антибиотиков. Об этом сообщает журнал Vital Signs.Из наблюдений специалистов стало известно, что в клиниках, где были обнаружены устойчивые к антибиотикам инфекции, один из десяти человек, находящийся без каких-либо симптомов заболевания, являлся носителем более одной инфекции, устойчивой к большинству антибиотиков.Как оказалось, выявленные микробы содержали гены невосприимчивости к лекарственным препаратам, которые могли быть переданы другим бактериям. По словам экспертов, здоровые люди могут являться скрытыми носителями смертельно опасных заболеваний.