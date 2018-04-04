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В США выявили за год более 220 случаев суперинфекций

По итогам 2017 года в США специалисты выявили более 220 случаев новых суперинфекций. Сообщается, что вызваны они были бактериями, устойчивыми к большинству антибиотиков.

В США выявили за год более 220 случаев суперинфекций


Специалисты из Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC) подготовили доклад, в котором сообщают о том, что за 2017 год в США было выявлено более 220 случаев новой суперинфекции, вызванные бактериями, которые устойчивы к основной массе известных антибиотиков. Об этом сообщает журнал Vital Signs.

Из наблюдений специалистов стало известно, что в клиниках, где были обнаружены устойчивые к антибиотикам инфекции, один из десяти человек, находящийся без каких-либо симптомов заболевания, являлся носителем более одной инфекции, устойчивой к большинству антибиотиков.

Как оказалось, выявленные микробы содержали гены невосприимчивости к лекарственным препаратам, которые могли быть переданы другим бактериям. По словам экспертов, здоровые люди могут являться скрытыми носителями смертельно опасных заболеваний.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:20
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