В США выявили за год более 220 случаев суперинфекций
По итогам 2017 года в США специалисты выявили более 220 случаев новых суперинфекций. Сообщается, что вызваны они были бактериями, устойчивыми к большинству антибиотиков.
Специалисты из Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC) подготовили доклад, в котором сообщают о том, что за 2017 год в США было выявлено более 220 случаев новой суперинфекции, вызванные бактериями, которые устойчивы к основной массе известных антибиотиков. Об этом сообщает журнал Vital Signs.
Из наблюдений специалистов стало известно, что в клиниках, где были обнаружены устойчивые к антибиотикам инфекции, один из десяти человек, находящийся без каких-либо симптомов заболевания, являлся носителем более одной инфекции, устойчивой к большинству антибиотиков.
Как оказалось, выявленные микробы содержали гены невосприимчивости к лекарственным препаратам, которые могли быть переданы другим бактериям. По словам экспертов, здоровые люди могут являться скрытыми носителями смертельно опасных заболеваний.
Специалисты из Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC) подготовили доклад, в котором сообщают о том, что за 2017 год в США было выявлено более 220 случаев новой суперинфекции, вызванные бактериями, которые устойчивы к основной массе известных антибиотиков. Об этом сообщает журнал Vital Signs.
Из наблюдений специалистов стало известно, что в клиниках, где были обнаружены устойчивые к антибиотикам инфекции, один из десяти человек, находящийся без каких-либо симптомов заболевания, являлся носителем более одной инфекции, устойчивой к большинству антибиотиков.
Как оказалось, выявленные микробы содержали гены невосприимчивости к лекарственным препаратам, которые могли быть переданы другим бактериям. По словам экспертов, здоровые люди могут являться скрытыми носителями смертельно опасных заболеваний.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:20