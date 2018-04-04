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MSI представила линейку игровых ноутбуков GT Titan

Представители компании MSI показали линейку новых игровых ноутбуков, которая состоит из устройств GT75 Titan, GT83 Titan и GT63 Titan. Девайсы основаны на базе аппаратной платформы Intel Coffee Lake-H.

MSI представила линейку игровых ноутбуков GT Titan


Самым топовым ноутбуком является модель GT75 Titan, которая оснащена 6-ядерным Intel Core i9 с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц. Диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма, при этом разрешение матрицы достигает отметки 3840 × 2160 точек. Чип может дополняться графическими системами NVIDIA GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1070. Также стоит выделить память DDR4, максимально возможный объем которой 16 Гб. В качестве накопителя данных можно установить модуль M.2 SSD и 2,5-дюймовое устройство.

GT83 Titan и GT63 Titan предлагаются с дисплеями 18,4 и 15,6 дюйма. Такие панели обладают разрешением FHD и UHD соответственно. Эти ноутбуки получили процессоры Intel Core i7. В качестве видеокарт могут быть установлены модули GeForce GTX 1080 или GeForce GTX 1070. С памятью здесь дела обстоят также.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:10
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