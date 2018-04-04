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Дочь Ксении Бородиной общается с котом через окно

В Instagram популярной телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной появилось очередное видео с Теоной в главной роли.

На этот раз 2-летняя девчушка пыталась общаться домашним любимцем Шанти через окно, а Ксения в этот момент снимала ролик.

Дочь Ксении Бородиной общается с котом через окно

«Общение оно бывает разное, даже через стекло , они друг друга понимают)))», - смеется в комментарии к публикации Бородина.

Поклонники этой дружной семейки как всегда засыпали Тею комплиментами и назвали ее «чудо-девочкой» и настоящей артисткой.

Кое-кто из пользователей отметил, что самый умный в этой истории кот Шанти, который выбрал для себя идеальное убежище «и со всеми, и ни кто не трогает».

Теона часто становится героиней домашних видеороликов своих родителей – Ксении Бородиной и Курбана Омарова, которые души в ней не чают. А у подписчиков девочка всегда вызывает позитивные эмоции.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:09
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