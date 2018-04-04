Дочь Ксении Бородиной общается с котом через окно

На этот раз 2-летняя девчушка пыталась общаться домашним любимцем Шанти через окно, а Ксения в этот момент снимала ролик., - смеется в комментарии к публикации Бородина.Поклонники этой дружной семейки как всегда засыпали Тею комплиментами и назвали ее «чудо-девочкой» и настоящей артисткой.Кое-кто из пользователей отметил, что самый умный в этой истории кот Шанти, который выбрал для себя идеальное убежище «и со всеми, и ни кто не трогает».Теона часто становится героиней домашних видеороликов своих родителей – Ксении Бородиной и Курбана Омарова, которые души в ней не чают. А у подписчиков девочка всегда вызывает позитивные эмоции.