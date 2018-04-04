Пожар в ТЦ «Персей для детей»: один человек погиб, четверо пострадали

Администрация ТЦ "Персей для детей" сообщает о гибели 45-летнего сотрудника Алексея Карпова в результате пожара. По предварительной версии, мужчина перепутал местонахождение эвакуационного выхода и пошёл в задымлённую зону. Спасатели смогли вытащить мужчину, однако он скончался по пути в больницу.По предварительным данным, в результате пожара московского ТЦ пострадало четверо человек: трое пожарных и одна женщина. В ходе исполнения служебных обязанностей двое спасателей получили тепловой удар, а один отравился продуктами горения. Возгорание произошло 4 апреля в середине дня, МЧС ликвидировало открытое горение спустя один час. Во время пожара сработала система автоматического пожаротушения, 600 человек были вовремя эвакуированы из здания.