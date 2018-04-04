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Пожар в ТЦ «Персей для детей»: один человек погиб, четверо пострадали

В ТЦ "Персей для детей", расположенном в Москве, произошло возгорание на последнем этаже, где находился склад детских игрушек. В результате пожара погиб сотрудник центра, пострадали трое пожарных и одна женщина.

Пожар в ТЦ «Персей для детей»: один человек погиб, четверо пострадали


Администрация ТЦ "Персей для детей" сообщает о гибели 45-летнего сотрудника Алексея Карпова в результате пожара. По предварительной версии, мужчина перепутал местонахождение эвакуационного выхода и пошёл в задымлённую зону. Спасатели смогли вытащить мужчину, однако он скончался по пути в больницу.

По предварительным данным, в результате пожара московского ТЦ пострадало четверо человек: трое пожарных и одна женщина. В ходе исполнения служебных обязанностей двое спасателей получили тепловой удар, а один отравился продуктами горения. Возгорание произошло 4 апреля в середине дня, МЧС ликвидировало открытое горение спустя один час. Во время пожара сработала система автоматического пожаротушения, 600 человек были вовремя эвакуированы из здания.
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Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:07
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