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Дочь Галкина и Пугачёвой покорила Instagram своим «танцем победителя»

Маленькая дочь Максима Галкина и Аллы Пугачёвой покорила Instagram своим «танцем победителя», который исполнила на камеру телефона отца. Пародист в свою очередь поспешил опубликовать забавный видеоролик в Сети.

Дочь Галкина и Пугачёвой покорила Instagram своим «танцем победителя»

Максим Галкин, по мнению многих, является примерным родителем. Всё своё свободное время артист старается посвящать детям, а недавно даже сыграл в «Мемо» с дочерью Лизой. На кадрах, отснятых на телефон пародиста, видно, что маленькая дочь пытается обхитрить папу, заставляя его тянуть сразу две карточки в то время, когда сама берёт по одной.

Осознав тот факт, что она в очередной раз выиграла у собственного отца, маленькая Лиза тут же подскочила и стала исполнять свой «танец победителя», которым удивила не только Галкина, но и всю аудиторию его подписчиков в Instagram. Сейчас под роликом пользователи пишут, что девочка растёт невероятно красивой, а ещё очень умной и сообразительной.

Фолловеры признаются, что им доставляет радость наблюдать за тем, как растут, развиваются и проводят своё время дети Примадонны и Максима Галкина, а потому просят артиста почаще радовать их вот такими забавными роликами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:57
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