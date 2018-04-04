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Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны

Юлия Самойлова, являющаяся известной российской исполнительницей песен, рассказала о советах, которые ей дала Алла Пугачева. Отечественная участница «Евровидения» регулярно консультируется с Примадонной.

Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны

Юлия Самойлова рассказала, что она намерена спрашивать советы у Аллы Борисовны касательно предстоящего своего выступления на Евровидении. Певица, общаясь с журналистами, поведала, что она периодически созванивается с Аллой Пугачёвой и рассказывает ей о собственных новостях. По словам исполнительницы песен, иногда даже сама Примадонна ей звонит, а если встречаются где-то на телевидении, на счёт выступления делает артистке замечание. Самойловой очень приятно то, что Алла Борисовна так следит за её творчеством.

Юлия добавила, что в скором будущем планирует выпустить книгу, в какой также есть история, относящаяся к Примадонне.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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