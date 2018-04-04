Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны

Юлия Самойлова рассказала, что она намерена спрашивать советы у Аллы Борисовны касательно предстоящего своего выступления на Евровидении. Певица, общаясь с журналистами, поведала, что она периодически созванивается с Аллой Пугачёвой и рассказывает ей о собственных новостях. По словам исполнительницы песен, иногда даже сама Примадонна ей звонит, а если встречаются где-то на телевидении, на счёт выступления делает артистке замечание. Самойловой очень приятно то, что Алла Борисовна так следит за её творчеством.Юлия добавила, что в скором будущем планирует выпустить книгу, в какой также есть история, относящаяся к Примадонне.