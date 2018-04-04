АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье вырос на 7%

Компания "Инком-Недвижимость" провела анализ рынка подмосковной недвижимости, определив, что почти 40% покупателей выбирают деревянные дома, однако их использование проводится на сезонной основе, пишет портал "Интерфакса".

Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье вырос на 7%


Популярность деревянных домов на рынке Подмосковья заметно выросла - на 7%, что по большей части зависит от финансовых возможностей покупателей. Деревянные здания составляют 35% от всех предложений на рынке подмосковной недвижимости, примерно третья часть из данной категории - каркасные дома.

Деревянные дома, как правило, выбираются для дачи и сезонного отдыха. Постоянно в них живет только 15% покупателей. Тем не менее отмечают эксперты, каркасные дома попадают под критерии получения субсидии на "деревянную ипотеку", что подстегивает спрос. Примерно 27% рынка деревянных домов - здания из бруса.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 20:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США выявили за год более 220 случаев
Младший брат Ромы Гриценко пожаловал на «Дом-2»
MSI представила линейку игровых ноутбуков GT Titan
Папа Римский Франциск на своем папамобиле
В Дубае задержана россиянка, которая искусала
Дети Галкина и Пугачевой получили гражданство
Юлия Самойлова рассказала о советах от Примадонны
Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье
Группа ученых обнаружила 4000 ранее неизвестных
Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном
Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в
В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего»
РБК представил рейтинг наиболее востребованных в
Учёные создадут письменность для турецкого "языка
Учёные: Луна виновна в масштабных пожарах на Земле
Британцы представили алгоритм для предсказания
Учёные: У шмелей существует чёткое разделение
Colorful представила компактную материнскую плату
В Токио появились вагоны метро, украшенные
Лейтон Мистер стала жгучей блондинкой
Тата и Валерий Блюменкранц решили обзавестись
Пришельцы посеяли панику среди землян своими НЛО
Учёные: Древние египтяне обладали возможностью
Саша Артемова ответственно отнеслась к священному
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: один человек
Приложение-пульсометр оказалось эффективным при
Стало известно о 9 жертвах пожара в столичном ТЦ
Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине
Украинская певица Наталья Могилевская каждое утро
Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в
Просмотреть все новости