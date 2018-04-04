Эксперты: Спрос на деревянные дома в Подмосковье вырос на 7%

Популярность деревянных домов на рынке Подмосковья заметно выросла - на 7%, что по большей части зависит от финансовых возможностей покупателей. Деревянные здания составляют 35% от всех предложений на рынке подмосковной недвижимости, примерно третья часть из данной категории - каркасные дома.Деревянные дома, как правило, выбираются для дачи и сезонного отдыха. Постоянно в них живет только 15% покупателей. Тем не менее отмечают эксперты, каркасные дома попадают под критерии получения субсидии на "деревянную ипотеку", что подстегивает спрос. Примерно 27% рынка деревянных домов - здания из бруса.