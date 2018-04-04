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Анна Семенович приступает к написанию собственного романа о жизни балерины

Известная актриса и певица Анна Семенович сообщила, что приступает к написанию собственного романа о жизни балерины. Знаменитость призналась, что вынашивала эту идею в течение последних нескольких лет, но всё никак не решалась начать.

Анна Семенович приступает к написанию собственного романа о жизни балерины

Анна Семенович смогла удивить и приятно шокировать своих поклонников, которые раньше видели в ней только артистку. В скором же времени публика получит возможность оценить талант звезды, как писателя и автора. Исполнительница рассказала, что после нескольких лет раздумий она наконец готова приступить к написанию собственного романа, в котором расскажет о жизни одной балерины. Также известно, что имя главной героини её будущей книги Семенович помогли выбрать пользователи Сети.

Сейчас артистка не хочет говорить ничего лишнего о произведении, но обещает, что постарается выложиться на максимум, чтобы в каждой строчке читатель смог прочувствовать именно ту эмоцию, которую переживают персонажи её романа.

Поклонники Анны Семенович даже не сомневаются в том, что певица справится с поставленной самой себе задачей, ведь до начала певческой карьеры она активно занималась танцами, так что сможет в подробностях рассказать о жизни балерины.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:30
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