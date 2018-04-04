Диана Шурыгина решила заняться изучением кулинарии

Диана Шурыгина в последнее время стала не так активна в социальных сетях. Это легко объясняется замужней жизнью, бытовыми хлопотами и одновременным стремлением развиваться. Девушка, несмотря на свою занятость, всё же нашла время рассказать подписчикам о том, что у неё появилось новое увлечение.Как оказалось, Диана Шурыгина всерьёз решила заняться изучением кулинарии. Девушка уже даже разместила в своём микроблоге собственную фотографию на кухне в фартуке с тарелкой приготовленного ею салата в руках. Подписчики Instagram-профиля знаменитости порадовались, что та занялась действительно полезным делом, ведь умение вкусно готовить обязательно положительно отразится на качестве её семейной жизни.Пользователи Сети поддержали молодую девушку в её начинаниях, пожелали только успехов в кулинарии, а также попросили не забывать о них, периодически рассказывая в Instagram о том, какие ещё блюда она освоила.