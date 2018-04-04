Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном Маршалл-Грином в главной роли

Основным персонажем картины станет Грей Трейс. Это обычный семьянин, который счастливо и беззаботно живет со своей женой, но однажды он и супруга нарываются на улице на грабителей. Те решили жестоко поступить с жертвами. Жена Трейса была убита, а самого героя парализовало из-за травмы.Спустя некоторое время к персонажу обращается миллиардер, который предлагает ему пройти экспериментальную операцию по вживлению чипа с ИИ в его позвоночник. В итоге Трейс обретает новые способности и его тело начинает работать на новом уровне. Вследствие этого, мужчина решается на месть.Дата российской премьеры пока что неизвестна, но в мире картина «Стем» выйдет уже 1 июня.