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Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном Маршалл-Грином в главной роли

В Сеть попал первый трейлер нового фильма под названием «Стем», который выполнен в жанре киберпанка. Известно, что главную роль исполняет Логан Маршалл-Грин, а режиссером проекта стал Ли Уоннелл. В качестве продюсеров выступили люди, которые работали над созданием фильмов «Сплит» и «Прочь».

Появился трейлер киберпанка «Стем» с Логаном Маршалл-Грином в главной роли


Основным персонажем картины станет Грей Трейс. Это обычный семьянин, который счастливо и беззаботно живет со своей женой, но однажды он и супруга нарываются на улице на грабителей. Те решили жестоко поступить с жертвами. Жена Трейса была убита, а самого героя парализовало из-за травмы.



Спустя некоторое время к персонажу обращается миллиардер, который предлагает ему пройти экспериментальную операцию по вживлению чипа с ИИ в его позвоночник. В итоге Трейс обретает новые способности и его тело начинает работать на новом уровне. Вследствие этого, мужчина решается на месть.

Дата российской премьеры пока что неизвестна, но в мире картина «Стем» выйдет уже 1 июня.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:10
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