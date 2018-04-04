Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в стиле хоррор

3 апреля прошла презентация нового видеоролика реп-исполнителя Эминема, выполненном в стиле хоррор. Клип записан на композицию «Framed» режисером Джеймсом Ларссе.В клипе артист исполняет роль серийного убийцы, у которого по сценарию раздвоение личности. В многоликом видеоролике певец появляется то в одном образе, то в другом, иногда становясь собой. Реп-исполнитель играл роли Слима Шейди и Маршалла Мэзерсома.Исполняя роль одного из героев клипа Эминем попадает в лес, где натыкается на дом с трупами. После этого он попадает в психиатрическую больницу, чем и заканчивается клип.Просмотрев видеоролик, у зрителя может остаться неоднозначное впечатление. Некоторые остались с тяжелым чувством после просмотра видеоматериала. Что касается мнения самого артиста, то он уверен, что после неоднократного просмотра поклонники все же поймут глубокий смысл сюжета, заложенного в клипе. В целом реп-исполнитель доволен своей работой.