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Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в стиле хоррор

Популярный реп-исполнитель Эминем порадовал фанатов свои многоликим клипом в стиле хоррор. В ролике певец исполняет роль серийного убийцы.

Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в стиле хоррор


3 апреля прошла презентация нового видеоролика реп-исполнителя Эминема, выполненном в стиле хоррор. Клип записан на композицию «Framed» режисером Джеймсом Ларссе.

Эминем порадовал фанатов многоликим клипом в стиле хоррор


В клипе артист исполняет роль серийного убийцы, у которого по сценарию раздвоение личности. В многоликом видеоролике певец появляется то в одном образе, то в другом, иногда становясь собой. Реп-исполнитель играл роли Слима Шейди и Маршалла Мэзерсома.

Исполняя роль одного из героев клипа Эминем попадает в лес, где натыкается на дом с трупами. После этого он попадает в психиатрическую больницу, чем и заканчивается клип.

Просмотрев видеоролик, у зрителя может остаться неоднозначное впечатление. Некоторые остались с тяжелым чувством после просмотра видеоматериала. Что касается мнения самого артиста, то он уверен, что после неоднократного просмотра поклонники все же поймут глубокий смысл сюжета, заложенного в клипе. В целом реп-исполнитель доволен своей работой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:00
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