В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего» с Милой Йовович и Джеймсом Франко

Известно, что по задумке сценаристов и режиссеров, картина расскажет о парне, который пытается отыскать препарат для своей больной матери. При этом в сообществе витают слухи о том, что оно действительно существует, только где-то в пустошах.В качестве актеров на съемочную площадку проекта были также приглашены Люси Лю, Твин Шадоу и Снуп Догг. Роль сценаристов на себя взяли специалисты Джереми Чунг, Брюс Тьерри Чунг и Джей Дэвис.Интересно, что Франко является режиссером и продюсером проекта. В этом ему помогают Моника Бакарди и Джей Дэвис.В мировой прокат фильм «Мир будущего» выйдет уже 25 мая.