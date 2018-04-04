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В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего» с Милой Йовович и Джеймсом Франко

На канале Киноафиша USA было опубликовано трейлер к фильму «Мир будущего», в основу которого заложен постапокалиптический сценарий. Стоит отметить, что в главных ролях сыграют такие актеры как Джеймс Франко и Мила Йовович.

В Сети опубликовали трейлер фильма «Мир будущего» с Милой Йовович и Джеймсом Франко


Известно, что по задумке сценаристов и режиссеров, картина расскажет о парне, который пытается отыскать препарат для своей больной матери. При этом в сообществе витают слухи о том, что оно действительно существует, только где-то в пустошах.

В качестве актеров на съемочную площадку проекта были также приглашены Люси Лю, Твин Шадоу и Снуп Догг. Роль сценаристов на себя взяли специалисты Джереми Чунг, Брюс Тьерри Чунг и Джей Дэвис.

Интересно, что Франко является режиссером и продюсером проекта. В этом ему помогают Моника Бакарди и Джей Дэвис.



В мировой прокат фильм «Мир будущего» выйдет уже 25 мая.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:50
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