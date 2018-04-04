РБК представил рейтинг наиболее востребованных в России франшиз

По мнению экспертов, российский рынок франшиз функционирует стабильно. Здесь активно предлагают услуги примерно 700 компаний, однако рост франчайзеров в сентябре прошлого года достиг только 4,8% (по сравнению с 7,14% в предыдущие года). Впрочем, ежегодно появляются новые корпорации, опережающие опытных игроков рынка по количеству заключенных договоров.За 2017 год рейтинг удачных франшиз возглавила торговая марка 1С, выпускающая компьютерный софт (698 новых договоров). На втором месте - "Додо Пицца" (128 новых контрактов). "Бронзу" заслужила франшиза диагностических лабораторий "Гемотест" (101 новый договор).