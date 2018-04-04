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Учёные создадут письменность для турецкого "языка птиц"

Учёные решили создать письменность для народности, проживающей на территории Турции. Жители провинции Гиресун общаются на "языке птиц", состоящим из своеобразного свиста.

Учёные создадут письменность для турецкого "языка птиц"


Учёные сообщают, что "языку птиц" насчитывается 400 лет. Этот уникальный язык может полностью исчезнуть, если специалисты его не запишут. На данный момент с помощью свиста общаются 10 тысяч жителей турецкой провинции в Понтийских горах.

Лингвисты определили, что грамматика "языка птиц" схожа с разговорным турецким языком. Для того чтобы создать письменность для этого уникального языка, учёные задействовали музыкантов. Они с помощью нот записывают речь носителей языка. Впоследствии лингвисты переведут ноты в буквы. Специалист объяснили, почему жители гор используют для общения свист. В горах хорошая слышимость, поэтому сообщение можно передать на расстояние в 30 км. В 2017 году "язык птиц" получил звание объекта нематериального наследия ЮНЕСКО.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:30
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