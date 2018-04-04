Учёные создадут письменность для турецкого "языка птиц"

Учёные сообщают, что "языку птиц" насчитывается 400 лет. Этот уникальный язык может полностью исчезнуть, если специалисты его не запишут. На данный момент с помощью свиста общаются 10 тысяч жителей турецкой провинции в Понтийских горах.Лингвисты определили, что грамматика "языка птиц" схожа с разговорным турецким языком. Для того чтобы создать письменность для этого уникального языка, учёные задействовали музыкантов. Они с помощью нот записывают речь носителей языка. Впоследствии лингвисты переведут ноты в буквы. Специалист объяснили, почему жители гор используют для общения свист. В горах хорошая слышимость, поэтому сообщение можно передать на расстояние в 30 км. В 2017 году "язык птиц" получил звание объекта нематериального наследия ЮНЕСКО.