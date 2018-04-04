Поклонники пришли в восторг от преображений Алёны Апиной

Недавно в Crocus City Hall состоялся концерт под названием «Удачные песни». Организатором мероприятия выступило руководство радиостанции «Дача». Одной из приглашённый звёзд стала популярная ранее певица Алёна Апина, которая удивила публику преображением своей внешности. Многие утверждают, что звезда очень похудела, благодаря чему её лицо изменилось просто до неузнаваемости.Хейтеры же пишут, что Апина вряд ли самостоятельно избавилась от лишних килограммов, а вероятнее всего воспользовалась для этого помощью пластических хирургов. Особое внимание привлекло к себе лицо исполнительницы. Некоторые фолловеры уже предположили, что такие преображения легко можно объяснить удачно подобранным профессиональным визажистом макияжем.