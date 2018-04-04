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Учёные: У шмелей существует чёткое разделение труда и взаимозаменяемость

Учёные из США провели исследование, показавшее, что у шмелей существует чёткое разделение труда и взаимозаменяемость. Специалисты называют этих насекомых наиболее успешными с точки зрения эволюции.

Учёные: У шмелей существует чёткое разделение труда и взаимозаменяемость


Учёные пронаблюдали за жизнью 19 колоний шмелей. Специалисты рассказали, что ежедневно 95% шмелей занимаются организацией труда. Насекомые коллективно убирают, строят, оберегают потомство от хищников, а также добывают пропитание. Однако каждый шмель выбирает себе на день только один вид деятельности.

Учёные сообщают, что одна колония шмелей может насчитывать до 200 особей. Все члены колонии подчиняются особому внутреннему распорядку. Специалисты проследили за режимом дня, который соблюдают шмели. Все особи действуют очень слаженно и распределяют роли на день. Помимо разделения труда наблюдается и взаимозаменяемость - члены колонии способны выполнять три основных вида деятельности.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:00
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