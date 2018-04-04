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Елена Малышева оправдалась по поводу своих заявлений о бездомных собаках

Ведущая Елена Малышева поспешила оправдаться по поводу своих заявлений о бездомных собаках. Знаменитость объяснила, что не призывала никого к жестокому обращению с животными, а лишь акцентировала внимание на проблеме в обществе.

Елена Малышева оправдалась по поводу своих заявлений о бездомных собаках

Ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева вынуждена была оправдаться перед телезрителями за свои высказывания по поводу бездомных собак. В одном из последних эфиров поднималась тема того, как агрессивны порой бывают уличные животные, а также какую опасность они несут для окружающих, особенно если собираются целыми стаями.

В гостя у Елены Малышевой побывал певец Юрий Лоза, поведавший печальную историю о том, как его родственника загрызла бездомная собака. Тогда ведущая заявила, что властям необходимо принимать все возможные меры предотвращения подобных ситуаций. Также тогда в эфире прозвучали слова и об отстреле таких животных ради сохранения жизней и здоровья граждан.

После таких заявлений в Сети начались бурные обсуждения слов ведущей, а одна из зрительниц, являющаяся защитником животных создала петицию и даже потребовала от сотрудников МВД немедленно привлечения Елены Малышевой к ответственности согласно закону.

После этого ведущая программы «Жить здорово» оправдала себя тем, что не призывала никого ходить по улицам и отстреливать животных, а лишь обратила внимание на всеобщую проблему, которую нужно решать в обязательном порядке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:18
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