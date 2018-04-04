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Colorful представила компактную материнскую плату Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20

Компания Colorful сообщила о скором выходе материнской платы Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20, которая, по словам разработчиков, оснащена аппаратной архитектурой Intel Coffee Lake.

Colorful представила компактную материнскую плату Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20


В основе лежит чипсет Intel B360, а в качестве процессора может быть использован чип iCore восьмой генерации, при этом допускается показатель TDP в 95 Вт. Также в системе имеется два слота для модулей оперативной памяти стандарта DDR4-2133/2400. Есть место для дискретной видеокарты, которую пользователь будет подключать через интерфейс PCI Express 3.0 x16. Для карт расширение разработчики создали два свободных места PCI Express x1.

Накопитель данных будет подключаться к компьютеру через порт Serial ATA 3.0, а всего таких разъемов в платформе четыре. Помимо этого стоит выделить наличие интерфейса M.2 для твердотельных модулей 2242/2260/2280.

Что касается дополнительного оснащения, то здесь можно указать на сетевой адаптер Realtek RTL8111H и звуковой модуль Realtek ALC662. Для подключения внешних устройств есть разъемы D-Sub, DVI, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, USB 3.1, PS2 и гнеда для аудио.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:50
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