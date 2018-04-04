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В Токио появились вагоны метро, украшенные цветущей сакурой

В метро Токио появились необычные вагоны, украшенные цветущей сакурой. Красочные поезда будут ходить по маршруту до 8 апреля, когда японская сакура должна закончить свое цветение, пишет портал Visit Japan.

В Токио появились вагоны метро, украшенные цветущей сакурой


Необычные вагоны усыпаны лепестками цветущей вишни, а двери и прочие объекты внутреннего убранства вагона подземки украшены изображениями с розовыми цветками сакуры. Считается, что пассажиры такого поезда будут ощущать себя на вишневой роще, а не внутри темного подземного тоннеля.

Сидения в вагонах выполнены в небесно-голубой цветовой гамме, что создает дополнительное впечатление невесомости и открытости пространства.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:40
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