В Токио появились вагоны метро, украшенные цветущей сакурой
В метро Токио появились необычные вагоны, украшенные цветущей сакурой. Красочные поезда будут ходить по маршруту до 8 апреля, когда японская сакура должна закончить свое цветение, пишет портал Visit Japan.
Необычные вагоны усыпаны лепестками цветущей вишни, а двери и прочие объекты внутреннего убранства вагона подземки украшены изображениями с розовыми цветками сакуры. Считается, что пассажиры такого поезда будут ощущать себя на вишневой роще, а не внутри темного подземного тоннеля.
Сидения в вагонах выполнены в небесно-голубой цветовой гамме, что создает дополнительное впечатление невесомости и открытости пространства.
Необычные вагоны усыпаны лепестками цветущей вишни, а двери и прочие объекты внутреннего убранства вагона подземки украшены изображениями с розовыми цветками сакуры. Считается, что пассажиры такого поезда будут ощущать себя на вишневой роще, а не внутри темного подземного тоннеля.
Сидения в вагонах выполнены в небесно-голубой цветовой гамме, что создает дополнительное впечатление невесомости и открытости пространства.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:40