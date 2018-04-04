В Токио появились вагоны метро, украшенные цветущей сакурой

Необычные вагоны усыпаны лепестками цветущей вишни, а двери и прочие объекты внутреннего убранства вагона подземки украшены изображениями с розовыми цветками сакуры. Считается, что пассажиры такого поезда будут ощущать себя на вишневой роще, а не внутри темного подземного тоннеля.Сидения в вагонах выполнены в небесно-голубой цветовой гамме, что создает дополнительное впечатление невесомости и открытости пространства.