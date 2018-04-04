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Лейтон Мистер стала жгучей блондинкой

Актриса Лейтон Мистер поделилась в Instagram фотографией, на которой запечатлена в новом образе — звезда сериала «Сплетница» стала жгучей блондинкой.
Лейтон Мистер стала жгучей блондинкой


Актриса Лейтон Мистер, прославившаяся благодаря роли Блэр Уолдорф в знаменитом сериале «Сплетница», опубликовала в личном аккаунте Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками с новым цветом волос - в образе жгучей блондинки.

Как стало известно, этот оттенок был изначально натуральным для знаменитости. Брюнеткой Лейтон стала, специально перекрасившись для съемок в сериале «Сплетница».

Мнения фолловеров в комментариях под фото неоднозначны: одни поддерживают обновленный имидж актрисы, другие считают, что Мистер теперь не быть такой же привлекательной для своих поклонников, как прежде.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 18:30
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