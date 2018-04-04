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Пришельцы посеяли панику среди землян своими НЛО

Сообщается, что не менее девяти странных объектов были замечены на нашей планете в последнее время. У землян последние события вызвали многочисленные споры. Некоторые утверждают, что это выдумки или даже галлюцинации, другие уверены, что власти скрывают от человечества наличие внеземного разума.

Пришельцы посеяли панику среди землян своими НЛО


МКС – международная космическая станция, стоимостью несколько млрд долларов, вращающаяся по орбите Земли на высоте 400 км. В данный момент на борту станции находятся шесть астронавтов: двое россиян, один японский специалист и трое американцев. Экипаж МКС на прошлых выходных выходил на прямую связь с Землей. Трансляция видеосвязи осуществлялась агентством NASA.

Вне самой станции на кадрах с орбиты были зафиксированы странные объекты. Уфологи насчитали около семи странных точек. Несколько объектов имели сходство с теми, которые мы обычно принимаем за НЛО.

Позже были замечены еще два подозрительных объекта в небе над столицей Турции. Тела дискообразной формы, нерукотворного происхождения по виду, промчались над туристическим центром города. Турецкие ученые пока никак не прокомментировали увиденное.

Американские специалисты в области изучения внеземных цивилизаций, в свою очередь, заявили, что объекты, замеченные рядом с МКС – НЛО. При этом уфологи отметили, что инопланетяне настроены по отношению к нам дружелюбно.

Американские специалисты уверены, что технологии пришельцев во многом превосходят наши, и именно это может позволить им стереть нас в порошок в один момент, передает издание Daily Mail слова одного из уфологов США. По мнению зарубежного эксперта, тот факт, что мы еще живы – лишь доказательство того, что внеземные существа нам не враги. Скорее всего, добавил уфолог, пришельцы защищают Землю от других, возможно, более агрессивных рас.

Однако не стоит оставлять без внимания тот факт, что неизвестные объекты, которые были зафиксированы рядом с МКС, могли быть фрагментами обломков разбившейся китайской станции или же просто игрой света.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:20
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