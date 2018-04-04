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Учёные: Древние египтяне обладали возможностью перемещаться во времени

Учёные обнаружили доказательство того, что древние египтяне обладали продвинутыми технологиями. На стенах древнего храма найдены рисунки, показывающее перемещение человека во времени.

Учёные: Древние египтяне обладали возможностью перемещаться во времени


Учёные обнаружили на стенах древнего храма в Дендере загадочные изображения. По мнению специалистов, древние египтяне изобразили лампы накаливания. Если это на самом деле так, то уже 4 тысячи лет назад мудрецы Египта знали об электричестве. Не исключено, что древнему народу было известно намного больше, например, о технологии перемещения во времени.



Учёные обнаружили, что на стенах многих небольших помещений нет следов сажи, а также не предусмотрен выход дыма. Такое необычное обстоятельство указывает на то, что если бы строители древности пользовались факелами, то из-за строения помещений они бы быстро задохнулись. Согласно одной из версий, египтяне использовали другой источник для освещения, который намного опережал время.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:10
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