Учёные: Древние египтяне обладали возможностью перемещаться во времени
Учёные обнаружили доказательство того, что древние египтяне обладали продвинутыми технологиями. На стенах древнего храма найдены рисунки, показывающее перемещение человека во времени.
Учёные обнаружили на стенах древнего храма в Дендере загадочные изображения. По мнению специалистов, древние египтяне изобразили лампы накаливания. Если это на самом деле так, то уже 4 тысячи лет назад мудрецы Египта знали об электричестве. Не исключено, что древнему народу было известно намного больше, например, о технологии перемещения во времени.
Учёные обнаружили, что на стенах многих небольших помещений нет следов сажи, а также не предусмотрен выход дыма. Такое необычное обстоятельство указывает на то, что если бы строители древности пользовались факелами, то из-за строения помещений они бы быстро задохнулись. Согласно одной из версий, египтяне использовали другой источник для освещения, который намного опережал время.
Учёные обнаружили на стенах древнего храма в Дендере загадочные изображения. По мнению специалистов, древние египтяне изобразили лампы накаливания. Если это на самом деле так, то уже 4 тысячи лет назад мудрецы Египта знали об электричестве. Не исключено, что древнему народу было известно намного больше, например, о технологии перемещения во времени.
Учёные обнаружили, что на стенах многих небольших помещений нет следов сажи, а также не предусмотрен выход дыма. Такое необычное обстоятельство указывает на то, что если бы строители древности пользовались факелами, то из-за строения помещений они бы быстро задохнулись. Согласно одной из версий, египтяне использовали другой источник для освещения, который намного опережал время.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:10