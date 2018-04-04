Приложение-пульсометр оказалось эффективным при диагностике проблем с кровообращением

Изучение эффективности приложения для смартфона проводилось посредством теста, в рамках которого подопытных было разделено на две группы. Первая группа проходила тест Аллена – процедура, при которой врач просит зажать пациента кулак, а затем специалист давит на локтевую и лучевую артерии и кожа человека становится бледной, но самое главное – это насколько быстро восстановится нормальный цвет кожи. Второй группе предложили обследование с помощью смартфона iPhone 4S через приложение Instant Heart Rate.Стоит отметить, что программа работает так, что проводит измерение пульса, а также обращает внимание на цвет кожи. В конечном счете, по тесту Аллена было обнаружено 84% случаев, а по смартфону – 94%. Проверка результатов проводилась с помощью допплерографии.