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Приложение-пульсометр оказалось эффективным при диагностике проблем с кровообращением

Ученые из Канады установили, что приложение-пульсометр может быть эффективнее обычного контроля циркуляции крови в рамках обнаружения проблем с кровообращением. Отмечается, что программа работает через камеру смартфона, а сама методика называется фотоплетизмографией.

Приложение-пульсометр оказалось эффективным при диагностике проблем с кровообращением


Изучение эффективности приложения для смартфона проводилось посредством теста, в рамках которого подопытных было разделено на две группы. Первая группа проходила тест Аллена – процедура, при которой врач просит зажать пациента кулак, а затем специалист давит на локтевую и лучевую артерии и кожа человека становится бледной, но самое главное – это насколько быстро восстановится нормальный цвет кожи. Второй группе предложили обследование с помощью смартфона iPhone 4S через приложение Instant Heart Rate.

Стоит отметить, что программа работает так, что проводит измерение пульса, а также обращает внимание на цвет кожи. В конечном счете, по тесту Аллена было обнаружено 84% случаев, а по смартфону – 94%. Проверка результатов проводилась с помощью допплерографии.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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