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Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине

Компания Mazda презентует в Пекине свой новый кроссовер CX-8. Семейная версия автомобиля Mazda CX-8 до окончания этого года будет выведена на китайский рынок.

Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине


Стоит отметить, что кроссовер Mazda CX-8 впервые будет представлен за пределами Японии. Стоит напомнить о том, что ранее сообщалось, что данная модель будет реализовываться исключительно на японском рынке. Автомобиль Mazda CX-8 создан на одной платформе с флагманом CX-9, он предлагается в шести- и семиместной модификации.

Согласно предварительным данным на китайском рынке кроссовер будет предложен с турбированным мотором Skyactiv-G ёмкостью 2,5 литра производительностью 253 "лошадей". Работать агрегат будет на пару с 6-скоростной автоматической трансмиссией и комплектоваться передним или полным приводом.

В оснащение Mazda CX-8 входит камера кругового видеообзора, штатный мультимедийный комплекс, адаптивный круиз-контроль, а также панорамная стеклянная крыша с люком, светодиодная головная оптика и другие опции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:50
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