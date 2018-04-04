Mazda представит новый кроссовер CX-8 в Пекине

Стоит отметить, что кроссовер Mazda CX-8 впервые будет представлен за пределами Японии. Стоит напомнить о том, что ранее сообщалось, что данная модель будет реализовываться исключительно на японском рынке. Автомобиль Mazda CX-8 создан на одной платформе с флагманом CX-9, он предлагается в шести- и семиместной модификации.Согласно предварительным данным на китайском рынке кроссовер будет предложен с турбированным мотором Skyactiv-G ёмкостью 2,5 литра производительностью 253 "лошадей". Работать агрегат будет на пару с 6-скоростной автоматической трансмиссией и комплектоваться передним или полным приводом.В оснащение Mazda CX-8 входит камера кругового видеообзора, штатный мультимедийный комплекс, адаптивный круиз-контроль, а также панорамная стеклянная крыша с люком, светодиодная головная оптика и другие опции.