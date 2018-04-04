Майли Сайрус снялась в красочной фотосессии с пасхальным кроликом

Майли Сайрус вдохновилась приближающимся праздником Пасхи и снялась в довольно увлекательной и красочной фотосессии. Поклонникам певицы пришлось по душе то, что она примерила на себя сразу несколько совершенно разных образом, показав несколько сторон самой себя. Несмотря на то, что тематика фотосессии была пасхальная, знаменитость не только сфотографировалась с кроликом, но и не упустила возможности продемонстрировать публике свои «прелести».Фолловеры не сочли такие кадры пошлыми, напротив, отметили креативность и творческий подход актрисы к созданию каждого образа. Также многие оценили изменения имиджа Майли Сайрус, которая совсем недавно приняла решение перекрасить свои волосы в едва заметный нежно-розовый тон.