Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в умопомрачительном наряде
Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли вышла на красную ковровую дорожку в умопомрачительном наряде, который покорил поклонников звезды сериала «Сплетница».
В Нью-Йорке состоялась кино-премьера картины «Тихое место», на которой присутствовали многие мировые знаменитости. Среди гостей была знаменитая американская 30-летняя фотомодель и актриса Блейк Лайвли, прославившаяся благодаря роли в сериале «сплетница», с супругом — актером Райаном Рейнольдсом. Семейная чета стала самой обсуждаемой парой вечера.
Причиной такой популярности стал сногсшибательный наряд Лайвли — на красную ковровую дорожу актриса вышла в облегающем платье с глубоким декольте и кожаным верхом, которое подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитости.
Несмотря на то, что недавно пользователи в Сети обсуждали проблемы, которые возникли в отношениях между супругами Лайвли и Рейнольдсом, Райан на премьере светился от счастья рядом с умопомрачительной супругой.
В Нью-Йорке состоялась кино-премьера картины «Тихое место», на которой присутствовали многие мировые знаменитости. Среди гостей была знаменитая американская 30-летняя фотомодель и актриса Блейк Лайвли, прославившаяся благодаря роли в сериале «сплетница», с супругом — актером Райаном Рейнольдсом. Семейная чета стала самой обсуждаемой парой вечера.
Причиной такой популярности стал сногсшибательный наряд Лайвли — на красную ковровую дорожу актриса вышла в облегающем платье с глубоким декольте и кожаным верхом, которое подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитости.
Несмотря на то, что недавно пользователи в Сети обсуждали проблемы, которые возникли в отношениях между супругами Лайвли и Рейнольдсом, Райан на премьере светился от счастья рядом с умопомрачительной супругой.