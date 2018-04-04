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Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в умопомрачительном наряде

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли вышла на красную ковровую дорожку в умопомрачительном наряде, который покорил поклонников звезды сериала «Сплетница».
Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в умопомрачительном наряде


В Нью-Йорке состоялась кино-премьера картины «Тихое место», на которой присутствовали многие мировые знаменитости. Среди гостей была знаменитая американская 30-летняя фотомодель и актриса Блейк Лайвли, прославившаяся благодаря роли в сериале «сплетница», с супругом — актером Райаном Рейнольдсом. Семейная чета стала самой обсуждаемой парой вечера.

Причиной такой популярности стал сногсшибательный наряд Лайвли — на красную ковровую дорожу актриса вышла в облегающем платье с глубоким декольте и кожаным верхом, которое подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитости.

Несмотря на то, что недавно пользователи в Сети обсуждали проблемы, которые возникли в отношениях между супругами Лайвли и Рейнольдсом, Райан на премьере светился от счастья рядом с умопомрачительной супругой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 17:40
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