Блейк Лайвли вышла на красную дорожку в умопомрачительном наряде

В Нью-Йорке состоялась кино-премьера картины «Тихое место», на которой присутствовали многие мировые знаменитости. Среди гостей была знаменитая американская 30-летняя фотомодель и актриса Блейк Лайвли, прославившаяся благодаря роли в сериале «сплетница», с супругом — актером Райаном Рейнольдсом. Семейная чета стала самой обсуждаемой парой вечера.Причиной такой популярности стал сногсшибательный наряд Лайвли — на красную ковровую дорожу актриса вышла в облегающем платье с глубоким декольте и кожаным верхом, которое подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитости.Несмотря на то, что недавно пользователи в Сети обсуждали проблемы, которые возникли в отношениях между супругами Лайвли и Рейнольдсом, Райан на премьере светился от счастья рядом с умопомрачительной супругой.