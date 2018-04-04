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Ирина Аллегрова может тратить по тысяче долларов на косметику за один поход в магазин

Известная певица Ирина Аллегрова признаётся, что может с лёгкостью потратить тысячу долларов на косметику за один поход в магазин. Артистка считает, что женщина не должна экономить на своей красоте.

Ирина Аллегрова может тратить по тысяче долларов на косметику за один поход в магазин

Ирина Аллегрова, которой уже исполнилось 66 лет, удивляет многих поклонников приятным внешним видом. Именно поэтому в Сети часто появляются слухи о возможных пластических операциях, к которым та могла прибегать. Несмотря на массу недоброжелателей и хейтеров, желающих покритиковать исполнительницу, она с уверенностью утверждает, что никогда не пользовалась услугами хирургов для усовершенствования внешнего вида.

Более того, отмечает Аллегрова, даже собственного косметолога, что так популярно в современном обществе, у неё нет. Зато особую слабость певица питает к разного рода уходовой косметике. Перепробовав за всю свою жизнь массу кремов разных фирм, звезда остановилась на одном малоизвестном американском производителе, но не скрывает, что даже сейчас умудряется тратить на косметику порядка тысячи долларов за один поход в магазин.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:45
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