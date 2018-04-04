Учёные: Бумажные носовые платки могут быть токсичными

Учёные рассказали, почему стоит вернуться к "бабушкиным" матерчатым носовым платкам. Оказывается, при изготовлении бумажной гигиенической продукции могут быть использованы химикаты, что делает носовые платки токсичными. В производстве может быть использована хлорная известь и промышленный тальк.Учёные установили, что жертвами бумажных носовых платков могут стать люди с ослабленным иммунитетом. Некоторые образцы продукции содержат красители и сильные ароматизаторы, что может привести к возникновению аллергических реакций. Также было замечено, что использование бумажной продукции сильнее раздражает слизистую оболочку носа, что может стать причиной занесения и распространения инфекций.