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Викторию Боню удивил гол Криштиану Роналду

Известная модель, а также бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня накануне побывала на матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сразились мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Викторию Боню удивил гол Криштиану Роналду

Теледива посетила потрясающе зрелищный поединок сразу двух грандов футбольного мира. В результате тяжелейшей борьбы «королевский клуб» одержал верх над «старой синьорой» со счетом 3-0, дважды в которой отличился известный любимец слабого пола Криштиану Роналду.

Один из его забитых мячей оказался по-настоящему шедевральным. Португалец сумел отправить мяч в ворота эффектным ударом через себя. Находящаяся в этот момент на трибунах Виктория Боня сумела запечатлеть его на видео, а затем она разместила его в своем Инстаграме.

К слову, в описании видеоролика, Боня призналась, что была удивлена красотой забитого гола, девушка даже назвала Криштиану «God of football», что в переводе значит «Бог футбола».

Поклонники Виктории полностью поддержали эмоции теледивы, так как гол оказался по-настоящему грандиозным. Некоторые даже в шутку подметили, что после забитого мяча Роналду побежал именно в сторону трибун российской телеведущей. Они предположили, что таким образом футболист хотел очаровать Викторию.

«Вот это круть вообще!!! Красавчик!», «Он специально бежал на Боню? И забил специально, когда она снимать стала)))», «К вам побежал за овациями?» - радуются поклонники.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39
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