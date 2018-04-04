Викторию Боню удивил гол Криштиану Роналду

«Вот это круть вообще!!! Красавчик!», «Он специально бежал на Боню? И забил специально, когда она снимать стала)))», «К вам побежал за овациями?» - радуются поклонники.

Теледива посетила потрясающе зрелищный поединок сразу двух грандов футбольного мира. В результате тяжелейшей борьбы «королевский клуб» одержал верх над «старой синьорой» со счетом 3-0, дважды в которой отличился известный любимец слабого пола Криштиану Роналду.Один из его забитых мячей оказался по-настоящему шедевральным. Португалец сумел отправить мяч в ворота эффектным ударом через себя. Находящаяся в этот момент на трибунах Виктория Боня сумела запечатлеть его на видео, а затем она разместила его в своем Инстаграме.К слову, в описании видеоролика, Боня призналась, что была удивлена красотой забитого гола, девушка даже назвала Криштиану «God of football», что в переводе значит «Бог футбола».Поклонники Виктории полностью поддержали эмоции теледивы, так как гол оказался по-настоящему грандиозным. Некоторые даже в шутку подметили, что после забитого мяча Роналду побежал именно в сторону трибун российской телеведущей. Они предположили, что таким образом футболист хотел очаровать Викторию.