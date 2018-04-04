Новый стартап помогает распознать фальшивые фотографии в интернете

Алгоритм анализирует качество пикселей и прочих данных изображения, подсвечивая темным цветом объекты, которые подлежали форматированию. Более того, программное обеспечение в состоянии восстановить фрагменты, удаленные редактором. В рамках тестирования своего продукта Serelay запустил ленту с фотографиями, где пользователям предлагаются снимки, размещенные в сети.Если под изображением горит красная кнопка, тогда фотографию редактировали. При нажатии на кнопку всплывающее окно предоставит восстановленное изображение, которые являлось базовым для снимка. Таким способом разработчики предлагают бороться с распространением фальшивых новостей в сети.