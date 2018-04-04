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Новый стартап помогает распознать фальшивые фотографии в интернете

Новый стартап Serelay позволяет определить фальшивые фотографии, размещенные в социальных сетях и интернете. Специальное программное обеспечение анализирует снимок, выявляя области, которые ранее подлежали корректировке, информирует журнал Forbes.

Новый стартап помогает распознать фальшивые фотографии в интернете


Алгоритм анализирует качество пикселей и прочих данных изображения, подсвечивая темным цветом объекты, которые подлежали форматированию. Более того, программное обеспечение в состоянии восстановить фрагменты, удаленные редактором. В рамках тестирования своего продукта Serelay запустил ленту с фотографиями, где пользователям предлагаются снимки, размещенные в сети.

Если под изображением горит красная кнопка, тогда фотографию редактировали. При нажатии на кнопку всплывающее окно предоставит восстановленное изображение, которые являлось базовым для снимка. Таким способом разработчики предлагают бороться с распространением фальшивых новостей в сети.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:20
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