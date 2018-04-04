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Кайли Миноуг поведала, почему никогда не выйдет замуж

Кайли Миноуг, являющаяся известной австралийской певицей, шокировала своих многочисленных фанатов. Артистка заявила, что никогда не выйдет замуж. Исполнительница песен поведала ряд причин, по которым бракосочетание для неё осталась маловероятным.

Кайли Миноуг поведала, почему никогда не выйдет замуж

Более года назад сорокадевятилетняя Кайли Миноуг рассталась со своим возлюбленным, который был моложе на девятнадцать лет. В интервью певица призналась, что ей до сих пор трудно после разрыва отношений с молодым человеком. По словам исполнительницы песен, бракосочетание для неё кажется маловероятным вариантом развития событий, и поэтому артистка вряд ли когда-либо выйдет замуж. Миноуг отметила, что постоянно сомневается в том, что когда-то сможет выйти замуж, осознавая, что брак ей не подходит.

Стоит напомнить, что Миноуг с молодым избранником решилась обручиться. Но, помолвка была расторгнута после того, как Кайли узнала касательно неверности своего возлюбленного.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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