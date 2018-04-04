Кайли Миноуг поведала, почему никогда не выйдет замуж

Более года назад сорокадевятилетняя Кайли Миноуг рассталась со своим возлюбленным, который был моложе на девятнадцать лет. В интервью певица призналась, что ей до сих пор трудно после разрыва отношений с молодым человеком. По словам исполнительницы песен, бракосочетание для неё кажется маловероятным вариантом развития событий, и поэтому артистка вряд ли когда-либо выйдет замуж. Миноуг отметила, что постоянно сомневается в том, что когда-то сможет выйти замуж, осознавая, что брак ей не подходит.Стоит напомнить, что Миноуг с молодым избранником решилась обручиться. Но, помолвка была расторгнута после того, как Кайли узнала касательно неверности своего возлюбленного.