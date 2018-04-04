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Учёные: Южный океан растопил 1463 кв.м. подводного льда

Учёные ЕКА сообщают, что за последние семь лет Антарктида лишилась 1463 кв.м. подводного льда. Основания ледников растапливают тёплые воды Южного океана.

Учёные: Южный океан растопил 1463 кв.м. подводного льда


Учёные ЕКА опубликовали результаты исследования, длившегося с 200 по 2017 год. Согласно данным системы CryoSat-2, за указанный период Антарктида лишилась 1463 кв.м. подводного льда. Сокращение площади ледников вызвано тёплыми водами Южного океана. Специалисты сообщают, что тёплые течения размывают основания ледников на глубине более 1 км.

Учёные рассказали, что из-за тёплых вод Южного океана произошло отщепление 65 ледников, поверхность пласта размыта в восьми точках. Благодаря применению спутниковой системы специалисты выяснили, что преобразование льда происходит вдоль береговой линии на расстоянии 16 тысяч км. Исследование показало, что ледяной покров крайне нестабилен.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00
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