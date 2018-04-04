Учёные: Южный океан растопил 1463 кв.м. подводного льда
Учёные ЕКА сообщают, что за последние семь лет Антарктида лишилась 1463 кв.м. подводного льда. Основания ледников растапливают тёплые воды Южного океана.
Учёные ЕКА опубликовали результаты исследования, длившегося с 200 по 2017 год. Согласно данным системы CryoSat-2, за указанный период Антарктида лишилась 1463 кв.м. подводного льда. Сокращение площади ледников вызвано тёплыми водами Южного океана. Специалисты сообщают, что тёплые течения размывают основания ледников на глубине более 1 км.
Учёные рассказали, что из-за тёплых вод Южного океана произошло отщепление 65 ледников, поверхность пласта размыта в восьми точках. Благодаря применению спутниковой системы специалисты выяснили, что преобразование льда происходит вдоль береговой линии на расстоянии 16 тысяч км. Исследование показало, что ледяной покров крайне нестабилен.
Учёные ЕКА опубликовали результаты исследования, длившегося с 200 по 2017 год. Согласно данным системы CryoSat-2, за указанный период Антарктида лишилась 1463 кв.м. подводного льда. Сокращение площади ледников вызвано тёплыми водами Южного океана. Специалисты сообщают, что тёплые течения размывают основания ледников на глубине более 1 км.
Учёные рассказали, что из-за тёплых вод Южного океана произошло отщепление 65 ледников, поверхность пласта размыта в восьми точках. Благодаря применению спутниковой системы специалисты выяснили, что преобразование льда происходит вдоль береговой линии на расстоянии 16 тысяч км. Исследование показало, что ледяной покров крайне нестабилен.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:00